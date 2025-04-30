Хинштейн раскрыл число дел после освобождения от ВСУ территорий в Курской области

Хинштейн: Следователи возбудили 479 дел после освобождения курских территорий

Следователи возбудили 479 дел после освобождения от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий в Курской области. Такое число раскрыл временно исполняющий обязанности губернатора приграничного российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он отметил, что представители военных ведомств продолжают фиксировать в Курской области факты пыток и расстрела мирного населения.

По данным Минздрава России, с августа в Курской области нанесен ущерб здоровью 791 человеку, из них 288 граждан спасти не удалось, 430 были доставлены в больницы, пояснил Хинштейн в посте.

Ранее сообщалось, что в Судже Курской области сотрудники пограничного управления ФСБ нашли оставленные украинскими бойцами гранатометы и боеприпасы.

Так, были обнаружены два короба для пулемета «Калашникова» с патронами калибра 7,62 миллиметра — всего 500 штук, а также две ленты с патронами калибра 7,62 миллиметра производства НАТО — 200 штук.