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18:09, 30 апреля 2025Россия

Хинштейн раскрыл число дел после освобождения от ВСУ территорий в Курской области

Хинштейн: Следователи возбудили 479 дел после освобождения курских территорий
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото : Владимир Федоренко / РИА Новости

Следователи возбудили 479 дел после освобождения от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий в Курской области. Такое число раскрыл временно исполняющий обязанности губернатора приграничного российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он отметил, что представители военных ведомств продолжают фиксировать в Курской области факты пыток и расстрела мирного населения.

По данным Минздрава России, с августа в Курской области нанесен ущерб здоровью 791 человеку, из них 288 граждан спасти не удалось, 430 были доставлены в больницы, пояснил Хинштейн в посте.

Ранее сообщалось, что в Судже Курской области сотрудники пограничного управления ФСБ нашли оставленные украинскими бойцами гранатометы и боеприпасы.

Так, были обнаружены два короба для пулемета «Калашникова» с патронами калибра 7,62 миллиметра — всего 500 штук, а также две ленты с патронами калибра 7,62 миллиметра производства НАТО — 200 штук.

ЖЗЛ
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