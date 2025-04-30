Михаил Ефремов сдержал одно обещание после УДО

Shot: Михаил Ефремов пользуется общественным транспортом после УДО

Вышедшего из колонии актера Михаила Ефремова сняли во время поездки в общественном транспорте. Кадры артиста, едущего в автобусе, опубликовал Telegram-канал Shot.

Известно, что в одном из первых комментариев после условно-досрочного освобождения (УДО) Ефремов пообещал журналистам не садиться за руль и вообще держаться подальше от автомобилей.

Ефремова приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за аварию, устроенную им в июне 2020 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, актер выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось. 9 апреля 2025 года артист вышел из исправительной колонии в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что Ефремов не выходит из своего дома из-за повышенного внимания журналистов. Соседи актера заявили, что у подъезда артиста иногда дежурит микроавтобус с корреспондентами.