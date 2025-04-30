Москвичам предсказали заморозки

МЧС: В столице ожидаются заморозки до минус 6 градусов Цельсия

В ночные и утренние часы с 1 по 3 мая в столичном регионе ожидаются заморозки до минус 6 — минус 1 градуса Цельсия. Об этом в Telegram-канале сообщили в столичном управлении МЧС.

Такая же погода ждет жителей Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской областей.

В МЧС призвали водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Жителей указанных регионов призвали не оставлять детей без присмотра и соблюдать осторожность на улице.

Ранее жителей столицы предупредили, что в Москве в четверг, 1 мая, ожидается дождь, местами сильный, с грозой и порывами ветра до 16 метров в секунду.