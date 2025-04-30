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18:49, 30 апреля 2025Экономика

Москвичей предупредили о снеге

Синоптик Вильфанд: 1 мая в Москве вероятен небольшой снег
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В четверг, 1 мая, в Москве вероятен небольшой снег. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает РИА Новости.

«Небольшой снег будет в воздухе. Преимущественно дождь, конечно, но все-таки снежок тоже не исключен в ночь на 1 число и даже днем тоже», — спрогнозировал синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что в первые пять-семь дней мая погоды выше климатической нормы в Москве не будет. При этом температура будет постепенно повышаться: в субботу и воскресенье, 3 и 4 мая, она уже окажется на два градуса ниже нормы.

Снег на майские праздники также может выпасть в Мурманской области, Республике Коми, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и на юге Тюменской области.

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