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14:57, 30 апреля 2025Экономика

Москвичи нашли крашеного воробья

Жители Москвы перепутали зяблика с крашеным воробьем
Мария Черкасова

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Жители столицы обнаружили на улице крашеного воробья. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

«Воробья покрасили? Издеваться так над бедными птицами! Никогда таких у нас в Бабушкинском [районе] не видели!» — прокомментировали жители.

На фотографии оказалась птица с верхушкой головы серого цвета — это самец зяблика. Это птица размером с воробья, с яркой окраской у самцов, особенно весной. У птицы синевато-серая голова, спина коричневатая с зеленым, зоб и грудь буровато-красные, на крыльях — большие белые пятна.

Ранее москвичей призвали перестать подкармливать уток и возвращающихся с зимовки птиц, поскольку изобилие пищи может поставить под угрозу их потомство. Это связано с тем, что утки расслабляются, привыкают к вольготной жизни без необходимости добывать себе пищу и таким образом становятся зависимыми от человека.

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