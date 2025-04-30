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15:25, 30 апреля 2025Из жизни

Мотоциклист упал с 30-метровой высоты и выжил

В США спасли мотоциклиста, упавшего с 30-метровой высоты
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

В штате Калифорния, США, мотоциклист попал в аварию, упал с обрыва на обочине дороги и выжил. Об этом пишет People.

Водитель свалился с 30-метровой высоты. Ему не удалось выбраться на дорогу самостоятельно из-за полученных травм. К раненому мотоциклисту не мог подлететь вертолет, поскольку рядом находились линии электропередачи, в которых он мог запутаться. Работу вертолета также осложнял усиливающийся ветер.

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Чтобы добраться до пострадавшего, спасателям пришлось использовать вездеходы. Пожарные спустили каталку на веревках, на нее положили мотоциклиста и подняли его на дорогу. Там его забрала машина скорой помощи.

Врачи отметили, что травмы, полученные мотоциклистом, были средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что житель Бразилии потерял управление автомобилем, упал с обрыва и выжил. Ему пришлось ждать спасателей десять часов.

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