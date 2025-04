Мужчина упал с обрыва на машине и провел десять часов в джунглях в ожидании помощи

В Бразилии мужчина упал с обрыва на автомобиле и десять часов ждал спасателей

Житель Бразилии потерял управление автомобилем, упал с обрыва и выжил. Об этом пишет Need to Know.

36-летний мужчина ехал по горной дороге в государственном парке Серра-ду-Рола-Моса, расположенном недалеко от города Белу-Оризонти, когда не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате аварии машина упала с обрыва на дно оврага, пролетев около 60 метров. Несмотря на огромную высоту, мужчина выжил, однако получил серьезные травмы и не смог связаться со спасателями.

Его нашли в джунглях утром 26 марта при помощи дрона. Он провел в ожидании спасателей 10 часов после падения. Как только оператор установил его местоположение, к точке отправился самолет, который прочесывал окрестности, и команда пожарных. Добраться до пострадавшего было крайне сложно, кроме того, он находился в полубессознательном состоянии. Мужчину экстренно госпитализировали.

