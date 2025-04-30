Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:02, 30 апреля 2025Наука и техника

На Карибах нашли следы давно исчезнувших хищников

В Доминиканской Республике обнаружены окаменелости себецидов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Доминиканской Республике обнаружены окаменелости вымершего наземного хищника — представителя группы крокодиломорфов, известных как себециды. Это первая достоверная находка таких животных за пределами Южной Америки. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Возраст останков оценивается в 4,5-7 миллионов лет. Анализ костей и зубов показал, что животное было хищником и занимало вершину пищевой цепи. Новое открытие позволяет пересмотреть представления о древней фауне Карибского региона.

Себециды — это наземные крокодиломорфы с острыми зубами и прямыми конечностями. На материке они вымерли около 10 миллионов лет назад. Однако на островах, как теперь выясняется, они могли сохраняться дольше — как минимум до конца миоцена. Исследователи предполагают, что хищники попали в Карибский бассейн по временной суше или цепочке островов между Южной Америкой и Антильскими островами.

Авторы считают, что исчезновение себецидов повлияло на структуру островных экосистем. После их исчезновения на Карибах исчезли крупные наземные хищники, и их место заняли птицы и рептилии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины назвал условие для проведения мирных переговоров в любом формате

    В Италии рассказали об отважном решении Венгрии

    Лепс пожалел об ошибках молодости

    Еврокомиссия пригрозила Сербии за присутствие на параде Победы

    Эрдоган отреагировал на предложенное Путиным перемирие на Украине

    Нюхающий кокаин голый полицейский в стрингах попал под проверку МВД России

    Шольц поддержит нового канцлера ФРГ

    Глава Федерации спортивной борьбы России заявил о потеплении отношений со сборной Украины

    Россияне пожаловались на истязания воспитанников в детском саду

    Показано оставленное бойцами ВСУ вооружение в Судже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости