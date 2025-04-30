Сачко: «Правый сектор» намерен участвовать в новых выборах на Украине

Представители группировки «Правый сектор» (запрещена в России как террористическая и экстремистская) намерены участвовать в новых выборах на Украине, чтобы изменить страну к лучшему. Участие радикалов в электоральных процедурах допустил в интервью с изданием «Телеграф» начальник главного штаба добровольческого корпуса организации Александр Сачко.

«Почему нет? Я бы очень хотел, чтобы предстоящие выборы были не о персоналиях, а о перспективах Украины, планах развития страны», — заявил радикальный националист.

Он добавил, что, если характер следующих выборов не поменяется, это значит, что граждан Украины «недостаточно били молотком по голове».

В начале апреля при попытке прорыва под Белгородом был уничтожен один из основателей «Правого сектора» Василий Малкович с позывным Хорват. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, Хорват готовил боевиков со времен Майдана, участвовал в водной и энергетической блокаде Крыма.