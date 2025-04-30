На Украине сделали заявление о вербовке Януковича

Генерал ВСУ Павленко: Янукович не был агентом России во время президентства

Экс-президент Украины Виктор Янукович не был агентом России во время своего президентства. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Павленко в интервью «РБК-Украина».

Так он ответил на вопрос журналиста, был ли бывший президент Украины агентом России. «Я не считаю, что когда Янукович вступил в должность президента, он был их агентом. У него были свои интересы — личное обогащение...» — заявил Павленко.

По его словам, Россия могла помогать Януковичу советами и просьбами, кого назначить на ту или иную должность. В частности, он приводит в пример силовой блок.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. После политического кризиса в стране он был отстранен от власти и позже был замечен в России. В январе 2019 года суд на Украине заочно осудил его за госизмену, приговорив к 13 годам тюрьмы.