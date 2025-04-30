Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:11, 30 апреля 2025Бывший СССР

На Украине сделали заявление о вербовке Януковича

Генерал ВСУ Павленко: Янукович не был агентом России во время президентства
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Экс-президент Украины Виктор Янукович не был агентом России во время своего президентства. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Павленко в интервью «РБК-Украина».

Так он ответил на вопрос журналиста, был ли бывший президент Украины агентом России. «Я не считаю, что когда Янукович вступил в должность президента, он был их агентом. У него были свои интересы — личное обогащение...» — заявил Павленко.

По его словам, Россия могла помогать Януковичу советами и просьбами, кого назначить на ту или иную должность. В частности, он приводит в пример силовой блок.

Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. После политического кризиса в стране он был отстранен от власти и позже был замечен в России. В январе 2019 года суд на Украине заочно осудил его за госизмену, приговорив к 13 годам тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины назвал условие для проведения мирных переговоров в любом формате

    Российские «Ракушки» и БМД-4М получили дополнительную защиту

    Эрдоган поддержал позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине

    Билан заработает на сольном концерте более 50 миллионов рублей

    В Италии рассказали об отважном решении Венгрии

    Лепс пожалел об ошибках молодости

    Еврокомиссия пригрозила Сербии за присутствие на параде Победы

    Эрдоган отреагировал на предложенное Путиным перемирие на Украине

    Нюхающий кокаин голый полицейский в стрингах попал под проверку МВД России

    Шольц поддержит нового канцлера ФРГ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости