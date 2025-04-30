Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:48, 30 апреля 2025Ценности

Наряд популярной актрисы на показе фильма описали в сети фразой «ритуал унижения»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Наряд британской актрисы Розамунд Пайк на новых фото описали в сети фразой «ритуал унижения». Материал приводит Daily Mail.

Звезду «Исчезнувшей» запечатлели в Лондоне на показе фильма «Священная дорога» (Hallow Road), где она исполнила одну из главных ролей. 46-летняя артистка предстала перед камерами в красном платье бренда Simone Rocha, украшенном массивной цепью с замком и ключом. Также она надела серьги в виде цветов и оформленные мехом туфли.

Читатели издания оценили кадры в комментариях. «Очень привлекательная женщина, но этот наряд ей не подходит», «Весь образ отвратительный!», «Похожа на снежного человека или хоббита — просто ужасно», «Она впитывает странности Голливуда. Одень кого-нибудь как клоуна — пройдет немного времени, и он начнет вести себя как клоун», «Ни один здравомыслящий человек не выйдет на улицу в таком виде», «Зачем кто-то делает это с собой? Это ритуал унижения?», «Она оделась на спор?» — заявили юзеры.

Ранее в апреле внешность 62-летнего американского актера Тома Круза на новых фото описали в сети фразой «располневший психопат».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем с гордостью наблюдать». В Кремле ответили на угрозы Зеленского по поводу парада Победы в Москве

    Один из популярнейших фестивалей России объявил вторую волну артистов

    В российском регионе ввели режим ЧС

    Психолог призвала жен ветеранов СВО с ПТСР поставить мужьям одно условие

    Трампа призвали отказаться от признания выборов в Румынии

    Москвичи нашли крашеного воробья

    Зеленский отменил интервью после встречи с Трампом

    В мире приготовились к новому падению цен на нефть

    В России захотели запустить рейсы в Абхазию из разных городов страны

    Наряд популярной актрисы на показе фильма описали в сети фразой «ритуал унижения»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости