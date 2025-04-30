Наряд популярной актрисы на показе фильма описали в сети фразой «ритуал унижения»

Наряд британской актрисы Розамунд Пайк на новых фото описали в сети фразой «ритуал унижения». Материал приводит Daily Mail.

Звезду «Исчезнувшей» запечатлели в Лондоне на показе фильма «Священная дорога» (Hallow Road), где она исполнила одну из главных ролей. 46-летняя артистка предстала перед камерами в красном платье бренда Simone Rocha, украшенном массивной цепью с замком и ключом. Также она надела серьги в виде цветов и оформленные мехом туфли.

Читатели издания оценили кадры в комментариях. «Очень привлекательная женщина, но этот наряд ей не подходит», «Весь образ отвратительный!», «Похожа на снежного человека или хоббита — просто ужасно», «Она впитывает странности Голливуда. Одень кого-нибудь как клоуна — пройдет немного времени, и он начнет вести себя как клоун», «Ни один здравомыслящий человек не выйдет на улицу в таком виде», «Зачем кто-то делает это с собой? Это ритуал унижения?», «Она оделась на спор?» — заявили юзеры.

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