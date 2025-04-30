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13:38, 30 апреля 2025Экономика

Некоторые западные компании задумались о возвращении в Россию

FT: Судоходные компании советуются с юристами по поводу возвращения в Россию
Кирилл Луцюк
СюжетСанкции против России:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ряд западных фирм, занятых в сегменте торговли сырьевыми товарами, а также страховщики и судоходные компании начали советоваться с юристами по поводу того, как возобновить торговлю с Россией. Об этом сообщило издание Financial Times.

Этот процесс пошел в контексте подготовки к возможной отмене санкций США против России. Издание подчеркивает, что многие западные компании списали свой российский бизнес после масштабных рестрикций Вашингтона. Однако стремление президента США Дональда Трампа к сближению с Москвой заставило их задуматься о возможном смягчении некоторых ограничений.

По словам юридических консультантов, компании интересуются, как им структурировать свою деятельность, чтобы иметь возможность восстановить торговлю с российскими субъектами, если США ослабят санкции, но ограничения, введенные ЕС и Великобританией, сохранятся.

Ранее появилась информация, что бывшие иностранные владельцы активов на территории России, которые продали их с опционом на обратный выкуп, рискуют лишиться такого права. Правительству РФ уже предложили одобрить соответствующие поправки в российское законодательство.

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