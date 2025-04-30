Определен неожиданный фактор боли в шее

BMC Public Health: Длительное сидячее положение может привести к болям в шее

Длительное сидячее положение, особенно связанное с использованием мобильных телефонов и компьютеров, значительно повышает риск болей в шее. Это показал метаанализ, охвативший более 43 тысяч человек, данные о которых были собраны в 25 исследованиях из 13 стран. Работа опубликована в журнале BMC Public Health.

Даже 4 часа сидячего времени в день увеличивают вероятность возникновения болей в шее на 60 процентов, а при продолжительности более 6 часов риск возрастает почти на 90 процентов. Женщины и офисные сотрудники оказались наиболее уязвимыми группами.

Среди экранных форм активности самым выраженным фактором риска оказалось использование мобильных телефонов (повышение вероятности болей на 82 процента). Компьютеры также показали значимое влияние, тогда как связь между просмотром телевизора и болями в шее была статистически незначимой.

У работников предприятий воздействие сидячего поведения на развитие болей оказалось сильнее, чем у студентов. Исследователи связывают это с более длительным и регулярным характером нагрузки в рабочей среде.

Авторы подчеркивают важность профилактики: регулярные движения, изменение позы, эргономичная организация рабочего пространства и ограничение времени перед экранами могут существенно снизить риск хронических болей в шее и улучшить общее самочувствие.