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12:04, 30 апреля 2025Интернет и СМИ

Озвучен прогноз для Украины в случае прекращения помощи США

19FortyFive: ВСУ могут быть обречены, если США полностью прекратят им помогать
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Если США полностью прекратят помощь Киеву, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут быть обречены. Прогноз для украинской армии в случае остановки американской поддержки озвучил портал 19FortyFive.

Президент США Дональд Трамп уже несколько раз угрожал целиком прекратить помощь Украине, отмечается в материале. Такое решение серьезно подорвало бы украинскую обороноспособность, добавил автор. «Это могло бы даже означать конец для украинских вооруженных сил», — заявили в издании.

В случае отказа Вашингтона от дальнейшей помощи Киев потеряет главного поставщика вооружений. «Это бы предоставило огромное преимущество России», — указали в 19FortyFive.

Кроме того, автор назвал катастрофой для ВСУ возможное прекращение предоставления разведданных со стороны Америки. «Можно утверждать, что одним из наиболее важных вкладов, которые США внесли в этот конфликт, является обмен разведданными с Украиной», — поясняется в статье.

Ранее издание The National Interest (NI) назвало возможный выход Соединенных Штатов из переговорного процесса по украинскому конфликту хорошей новостью для России. Там также сочли, что попытки мирного урегулирования зашли в тупик.

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