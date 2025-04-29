Возможный выход США из переговоров по Украине назвали хорошей новостью для России

NI: Выход США из переговоров по Украине может быть хорошей новостью для Кремля

Возможный выход Соединенных Штатов из переговорного процесса по украинскому конфликту сочли хорошей новостью для России. Такое мнение выразило издание The National Interest (NI).

В материале подчеркивалось, что, вероятно, США не видят для себя никаких преимуществ в мире на Украине, так как не хотят своего присутствия в регионе. «Это может быть хорошей новостью для Кремля», — отметило издание.

Также NI добавило, что попытки мирного урегулирования конфликта зашли в тупик. Издание указало, что приближается 100-й день работы администрации нового президента США. Этот срок, уточнялось в материале, считается политическими экспертами достаточным, чтобы делать вывод об эффективности политика.

Ранее издание American Thinker предрекло России победу в случае, если США выйдут из переговоров. В материале уточнялось, что без Соединенных Штатов Киев примет условия Москвы или потерпит поражение.