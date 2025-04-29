Возможный выход Соединенных Штатов из переговорного процесса по украинскому конфликту сочли хорошей новостью для России. Такое мнение выразило издание The National Interest (NI).
В материале подчеркивалось, что, вероятно, США не видят для себя никаких преимуществ в мире на Украине, так как не хотят своего присутствия в регионе. «Это может быть хорошей новостью для Кремля», — отметило издание.
Также NI добавило, что попытки мирного урегулирования конфликта зашли в тупик. Издание указало, что приближается 100-й день работы администрации нового президента США. Этот срок, уточнялось в материале, считается политическими экспертами достаточным, чтобы делать вывод об эффективности политика.
Ранее издание American Thinker предрекло России победу в случае, если США выйдут из переговоров. В материале уточнялось, что без Соединенных Штатов Киев примет условия Москвы или потерпит поражение.