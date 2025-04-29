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15:12, 29 апреля 2025Интернет и СМИ

Возможный выход США из переговоров по Украине назвали хорошей новостью для России

NI: Выход США из переговоров по Украине может быть хорошей новостью для Кремля
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Возможный выход Соединенных Штатов из переговорного процесса по украинскому конфликту сочли хорошей новостью для России. Такое мнение выразило издание The National Interest (NI).

В материале подчеркивалось, что, вероятно, США не видят для себя никаких преимуществ в мире на Украине, так как не хотят своего присутствия в регионе. «Это может быть хорошей новостью для Кремля», — отметило издание.

Также NI добавило, что попытки мирного урегулирования конфликта зашли в тупик. Издание указало, что приближается 100-й день работы администрации нового президента США. Этот срок, уточнялось в материале, считается политическими экспертами достаточным, чтобы делать вывод об эффективности политика.

Ранее издание American Thinker предрекло России победу в случае, если США выйдут из переговоров. В материале уточнялось, что без Соединенных Штатов Киев примет условия Москвы или потерпит поражение.

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