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23:10, 30 апреля 2025Россия

Подросток объяснил отказ садиться во время разговора с Путиным

Подросток объяснил кавказскими традициями отказ садиться при разговоре с Путиным
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

13-летний подросток Никита Гоголев из Ставропольского края, который в ходе марафона российского общества «Знание» зачитал президенту РФ отрывок из своего стихотворения в честь Дня Победы, объяснил отказ садиться при разговоре с главой государства. Он назвал это кавказскими традициями, отрывок беседы опубликован в Telegram-канале RT.

Когда российский лидер дослушал выступление юноши и предложил ему сесть, Гоголев ответил: «Владимир Владимирович, я просто родился и вырос на Кавказе. И у нас принято, что, когда старшие говорят, младшие стоят».

Глава государства заявил, что в стране с большим уважением относятся к традициям Кавказа. «Они в значительной степени формируют характер тех людей, которые живут в этом замечательном уголке нашей страны», — добавил он.

Также во время марафона Путин вспомнил о письме деда времен Великой Отечественной войны. По его словам, оно помогло ему иначе взглянуть на события тех лет.

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