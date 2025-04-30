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08:49, 30 апреля 2025Россия

Подсчитано число позвонивших на номер 1945 россиян

Минцифры: россияне позвонили на номер 1945 почти 16 миллионов раз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россияне почти 16 миллионов раз позвонили на короткий номер 1945 в рамках акции «Ура Победе!». Об этом РИА Новости сообщили в Минцифры.

По состоянию на 29 апреля абоненты всех основных мобильных операторов набирали бесплатный номер 15,9 миллиона раз. С его помощью можно заменить звонок военной песней, поставить лого Победы и послушать зачитанные Юрием Левитаном ежедневные сводки Совинформбюро.

Ранее в апреле сообщалось, что сотни белых журавлей украсят российский город к Дню Победы. 555 фигур птиц появятся на бульваре Кирова в центре Калуги.

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