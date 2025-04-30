Путин порассуждал о нацизме и национализме

Путин: Национализм является первой стадией, ведущей к нацизму

Национализм является первой стадией, которая ведет к нацизму. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона общества «Знание», трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства подчеркнул, что национализм не имеет ничего общего с патриотизмом.

«Национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим. Вот в чем суть национализма. Патриотизм — совсем другое дело. Любить свою родину — это не значит ненавидеть других», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин призвал бороться со сторонниками идеи национального превосходства. В своем выступлении глава государства призвал «отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу». Он также добавил, что фальсификация исторических фактов приводит к разрушительным последствиям.