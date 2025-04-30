Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:05, 30 апреля 2025Россия

Путин порассуждал о нацизме и национализме

Путин: Национализм является первой стадией, ведущей к нацизму
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Национализм является первой стадией, которая ведет к нацизму. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона общества «Знание», трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства подчеркнул, что национализм не имеет ничего общего с патриотизмом.

«Национализм основан не просто на любви к представителям своего этноса, а на ненависти к другим. Вот в чем суть национализма. Патриотизм — совсем другое дело. Любить свою родину — это не значит ненавидеть других», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин призвал бороться со сторонниками идеи национального превосходства. В своем выступлении глава государства призвал «отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу». Он также добавил, что фальсификация исторических фактов приводит к разрушительным последствиям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп скорректировал предложения по решению украинского конфликта. Как это отразится на Зеленском?

    Названы лучшие пляжи мира

    Стало известно об отсутствии прогресса в подписании ресурсной сделки США и Украины

    США обрушили новые санкции на иранскую нефть

    Рой пчел атаковал судью во время футбольного матча

    В Белом доме испугались невозможности урегулировать конфликт на Украине

    В Москве поубавилось малогабаритных квартир

    Уступку Трампа по выборам на Украине объяснили

    Москвичам предложили пожить в шестиметровой квартире

    В ВСУ рассказали о тяжелом положении на покровском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости