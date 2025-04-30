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10:32, 30 апреля 2025Путешествия

Раскрыты подробности о пострадавших в ДТП в Турции россиянах

Генконсульство РФ: Пострадавшей в ДТП в Анталье россиянке сделали операцию
Алина Черненко

Кадр: ТАСС / Reuters / Anadolu Agency

В больницах Антальи находятся пять пострадавших в ДТП с автобусом россиян, из которых двое получили серьезные травмы. Подробности об их состоянии раскрыли ТАСС в генконсульстве РФ в этом турецком городе.

В диппредставительстве уточнили, что одной соотечественнице успешно сделали операцию, а вторая все еще находится в реанимации под присмотром врачей. Еще у троих россиян, по словам дипломатов, незначительные травмы и они готовятся к выписке.

Автобус с российскими туристами, ехавшими из аэропорта Антальи в город Сиде, перевернулся 29 апреля. По предварительным данным, водитель транспортного средства потерял управление и съехал в кювет на бульваре Мустафа Бея.

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