Автобус с ехавшими из аэропорта российскими туристами перевернулся в Турции

Shot: Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

Автобус с российскими туристами, ехавшими из аэропорта Антальи в город Сиде, перевернулся в Турции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что всего в салоне было 25 соотечественников. По предварительным данным, пострадали 18 человек и водитель автобуса. Как пишет источник, он потерял управление и съехал в кювет на бульваре Мустафа Бея. После падения транспортное средство столкнулось с теплицей.

Ранее на другом популярном курорте Турции, Фетхие, перевернулся автобус с 11 российскими туристами. Водитель авто превысил скорость и не справился с управлением.