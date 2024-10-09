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12:23, 9 октября 2024Путешествия

Автобус с российскими туристами перевернулся на популярном курорте Турции

Пятый канал: в Фетхие перевернулся автобус с 11 россиянами

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

На популярном курорте Турции перевернулся автобус с 11 российскими туристами. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

Уточняется, что инцидент произошел в Фетхие в ночь на 8 октября. Отдыхающие ехали в аэропорт из отеля. Водитель авто превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего машина несколько раз перевернулась. На место происшествия прибыли медики и оказали помощь пострадавшим.

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Сидевшие спереди пятеро человек отделались легкими ушибами и даже смогли вылететь в Россию в тот же день. Остальные пассажиры были доставлены в больницу.

«Я услышала крики, скрежет и ругань. <…> Когда перевернулся автобус, я просто повисла на ремне», — рассказала женщина, чей супруг по прибытии в Санкт-Петербург оказался в реанимации из-за этой аварии. Она добавила со слов сидевших спереди туристов, что водитель ехал достаточно быстро.

Ранее 12 россиян пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Турции. Уточняется, что туристический автобус, следовавший из Антальи в Аланию, столкнулся с другим, припаркованным на обочине.

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      Марк Успенский
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