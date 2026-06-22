Посол заявил о фактическом запрете в Германии на контакты с Москвой

Посол РФ в Берлине Нечаев заявил о фактическом запрете в Германии на контакты с Москвой

В Германии фактически наложен запрет на поддержание официальных контактов с Москвой, сохранены лишь каналы технической коммуникации. Такое зявление сделал в разговоре с «Известиями» посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

«После начала спецоперации Берлин сделал выбор в пользу конфронтации и инициативно разрушил многоуровневый комплекс российско-германских связей, кропотливо выстраивавшийся многими поколениями дипломатов», — подчеркнул российский посол.

По его словам, каналы технической коммуникации нужны, чтобы решать вопросы с работой и охраной диппедставительств, обслуживанием граждан со стороны консулов и так далее. Сам дипломат посещает немецкий МИД в основном только в случае взаимных демаршей.

«Наши двери по-прежнему открыты для тех, кто заинтересован в сближении и конструктивном взаимодействии», — добавил Нечаев.