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05:42, 22 июня 2026Экономика

Названы законные способы быстро улучшить кредитную историю

Финэксперт Волкова: Создать положительную кредитную историю можно за 3–6 месяцев
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Отсутствие кредитной истории, вопреки распространенному мнению, не всегда является преимуществом для заемщика. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова.

По ее словам, создание идеальной кредитной истории за деньги невозможно — это либо миф, либо мошенничество. Однако сформировать положительную динамику за несколько месяцев вполне реально с помощью легальных методов.

Первый и основной способ — оформить небольшой кредит (кредитную карту, рассрочку, POS-кредит на товар или потребительский заем) и строго соблюдать график платежей. Второй — начинать с минимальной суммы: банку важна не величина займа, а аккуратность возврата.

Третий — проверить имеющуюся историю на ошибки: иногда проблема не в ее отсутствии, а в некорректных записях, которые можно оспорить через БКИ или банк. И наконец, не следует наращивать лишнюю кредитную нагрузку, чтобы не подорвать доверие.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля одобрений по заявкам на розничные кредиты выросла с начала 2026 года и к началу лета приблизилась к 25 процентам.

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