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05:46, 22 июня 2026Россия

Оценена обстановка для Украины на поле боя

Джабаров: Украина терпит поражение на поле боев, но пытается убедить Запад в обратном
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Обстановка для Украины на поле боя складывается плачевная — Вооруженные силы республики (ВСУ) терпят поражение, хотя и пытаются убедить в обратном своих западных партнеров. Такую оценку происходящему дал первый зампредседателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT.

«Но вот такими атаками [по территории РФ], абсолютно бессмысленными и исключительно террористическими, они создают видимость своих успехов на поле боя. И этим кормят своих западных покровителей: Францию, Великобританию, Германию», — уточнил политик.

Теперь, по словам Джабарова, из-за тактики Киева по атаке на российские территории даже американская сторона поверила, что республика еще не потерпела поражение и еще может победить в конфликте. Однако Россия бросит все силы, чтобы одержать победу.

«Только победа остановит этот нацистский режим», — подчеркнул сенатор.

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