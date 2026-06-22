Россиянка описала отдых в отеле Египта фразой «колхозно и не очень вкусно»

Российская туристка отдохнула в пятизвездочном отеле Египта и описала опыт фразой «колхозно и не очень вкусно». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор отзыва Наталья пояснила, что публика в отеле была «простая». Она встречала много россиян, поляков и иногда итальянцев. «Это все крепкий уважаемый рабочий класс. Вообще никаких претензий, просто это надо понимать. Если вас коробят тела в татуировках, ультра-мини-бикини, бесконечное курение сигарет, распитие пива с раннего утра, громкие разговоры, то вам не зайдет», — предупредила она.

Кроме того, россиянке не очень понравилась еда, которой кормили гостей. Местный ресторан она сравнила со столовой, а блюда назвала однообразными. «Не паста, а макарошки в томатном соусе. Не пицца, а какая-то бурда, которую мне дети иногда готовят в припадке любви к матери», — пошутила она.

Наталья добавила, что отдых в отеле Египта — это «не ужас, но и не сказка». Развлечения для детей — море, бассейн, аниматоры — там были, однако питание и сервис оставили у нее смешанные впечатления. По словам туристки, это не уровень «пять звезд» в европейском или турецком понимании.

Ранее российская тревел-блогерша описала отели Египта фразой «ощущение возврата на 15-20 лет назад». Она обратила внимание на «тяжелую» мебель и устаревший дизайн.