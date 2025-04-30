Россиянам объяснили опасность зарплаты в конвертах

Депутат Бессараб: Россияне с зарплатой в конвертах могут остаться без пенсии

Получая зарплату в конвертах, россияне рискуют остаться без достойной пенсии, объяснила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она также предостерегла от отношений с работодателями, которые отказываются добросовестно исполнять свои обязанности перед сотрудниками.

«Прежде всего, человек, работающий "в черную", сам себя наказывает. С зарплаты в конверте не уплачиваются страховые взносы, которые могли бы пойти на будущее пенсионное обеспечение. В итоге выплаты будут меньше. Кроме того, есть и другие серьезные риски. Работодатель таким образом уклоняется от уплаты страховых взносов, но и сотрудник, соглашаясь на данный формат оплаты, уклоняется от налогов», — сказала Бессараб.

Она также напомнила, что человек, работающий не по трудовому договору и получающий зарплату в конверте, не может рассчитывать на страховые выплаты, оплату больничного.

«Когда гражданин не является участником официальных трудовых отношений, он не получает выплаты в случае временной нетрудоспособности. Если на работе произойдет какой-то несчастный случай — это тоже на страх и риск самого человека, тогда как в нормальной ситуации законодательство защищает работников и обязывает работодателя компенсировать весь полученный на рабочем месте вре»д, — подчеркнула депутат.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян (53 процента) хотели бы получать всю зарплату в иностранной валюте. Треть респондентов предпочли бы американский доллар, 28 процентов — евро, еще 20 процентов — юань.