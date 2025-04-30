Россиянина избили до реанимации на автобусной остановке

В Петербурге 56-летнего мужчину избили до реанимации на автобусной остановке

В Санкт-Петербурге 56-летнего мужчину избили до реанимации на автобусной остановке на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и проспекта Народного Ополчения, передает 78.ru.

По сведениям российского издания, горожанин повздорил с незнакомцем в темной куртке. После недолгих пререканий тот набросился на оппонента с кулаками и повалил на асфальт.

Пострадавшего доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него среди прочего диагностировали перелом правого бедра со смещением.

Его 53-летнего обидчика в тот же вечер задержали сотрудники полиции.

До этого сообщалось, что житель Мурманска избил пожилого мужчину и пытавшуюся защитить его дочь. Он также попытался отнять телефон у женщины, которая снимала происходящее на камеру.

Еще раньше в Златоусте Челябинской области пенсионера с диабетом жестоко избили из-за места на парковке.