Россиянка потратила 150 тысяч рублей на отдых в Египте и оказалась в заброшенном отеле

Еще одна российская туристка потратила 150 тысяч рублей на отдых в Египте и оказалась в заброшенном отеле, в котором невозможно жить. О произошедшем девушка рассказала в ролике на своей странице @murmur_of_life в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В видео речь идет о гостинице Amarina Star Resort and Aqua Park в Шарм-эш-Шейхе. По словам автора публикации, отпуск оказался разочаровывающим, потому что туроператор Anex Tour обманул их, назвав отель пятизвездочным. При этом там были разруха, антисанитария, грязь и насекомые. Персонал некомпетентный, еда сомнительного вида, посуда со сколами, а в номерах мебель грязная, пожаловалась россиянка.

«Отсутствует фен и банальный ершик для унитаза. Потрепанное постельное белье, шторы, будто о них вытирались, торчит проводка, кондиционер не регулируется, холодильник не работает», — заявила она.

По словам туристки, гид Anex Tour честно признался, что этот отель — развод. Отдыхающих предложили переселить за дополнительную плату, но мест в других гостиницах не оказалось.

Ранее на этот же отель жаловалась другая клиентка Anex Tour. Там нельзя найти хоть что-либо чистое, а диваны и вовсе в птичьем помете, заключила она.