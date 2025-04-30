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13:06, 30 апреля 2025Россия

Россиянка все новогодние праздники морила голодом и избивала троих детей

В Ставропольском крае мать морила голодом и избивала троих детей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ставропольском крае 27-летняя мать все новогодние праздники морила голодом и избивала троих детей. Об этом сообщает региональный Следственный комитет России (СКР) в Telegram.

Как выяснило ведомство, жительница села Безопасное лишала несовершеннолетних пищи с декабря 2024 года. 8 января родственница обнаружила четырехлетнего сына россиянки в тяжелом состоянии и вызвала скорую помощь. Прибывшие на место врачи зафиксировали у детей гематомы, ссадины и другие травмы. В результате их изъяли и поместили в лечебные учреждения.

Проведенная медицинская экспертиза заключила, что одному мальчику был причинен тяжкий вред здоровью, двум другим детям — средней тяжести. Сейчас жизни несовершеннолетних ничего не угрожает, они находятся под опекой родственников.

СКР возбудил в отношении матери уголовные дела по статьям об умышленном причинении вреда здоровью и неисполнении родительских обязанностей. Все материалы направлены в суд.

Ранее стало известно о жителе Ямало-Ненецкого автономного округа, который два года истязал дочерей. Как выяснилось, россиянин под малейшим предлогом бил дочерей ремнем и постоянно угрожал им.

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