Россиянка все новогодние праздники морила голодом и избивала троих детей

В Ставропольском крае мать морила голодом и избивала троих детей

В Ставропольском крае 27-летняя мать все новогодние праздники морила голодом и избивала троих детей. Об этом сообщает региональный Следственный комитет России (СКР) в Telegram.

Как выяснило ведомство, жительница села Безопасное лишала несовершеннолетних пищи с декабря 2024 года. 8 января родственница обнаружила четырехлетнего сына россиянки в тяжелом состоянии и вызвала скорую помощь. Прибывшие на место врачи зафиксировали у детей гематомы, ссадины и другие травмы. В результате их изъяли и поместили в лечебные учреждения.

Проведенная медицинская экспертиза заключила, что одному мальчику был причинен тяжкий вред здоровью, двум другим детям — средней тяжести. Сейчас жизни несовершеннолетних ничего не угрожает, они находятся под опекой родственников.

СКР возбудил в отношении матери уголовные дела по статьям об умышленном причинении вреда здоровью и неисполнении родительских обязанностей. Все материалы направлены в суд.

Ранее стало известно о жителе Ямало-Ненецкого автономного округа, который два года истязал дочерей. Как выяснилось, россиянин под малейшим предлогом бил дочерей ремнем и постоянно угрожал им.