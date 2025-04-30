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18:10, 30 апреля 2025Россия

Шойгу объяснил причину террористических атак Украины

Шойгу: Киев прибегает к терроризму, видя стратегическую инициативу России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Украина прибегает к террористическим методам, видя, что стратегическая инициатива на поле боя находится у России. Об этом заявил секретарь Совбеза страны Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, Украина применяет натовское оружие во время атак по жилым кварталам, совершает диверсии и политические убийства, а также использует гражданское население в качестве живого щита.

«Понимая, что стратегическая инициатива на земле находится в руках Вооруженных сил России, преступное украинское руководство прибегает к использованию террористических методов», — сказал он.

Ранее Шойгу заявил о попытках Киева совершить акты ядерного терроризма. Он также напомнил о продолжающихся регулярных ударах по Запорожской атомной электростанции и сопутствующей энергетической инфраструктуре.

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