Шойгу обвинил Европу в невнимании к вкладу России в освобождение от фашистов

Шойгу: В Европе забыли, кому они обязаны освобождением от фашистких захватчиков

В Европе, видимо, забыли, кому они обязаны освобождением от фашистких захватчиков 80 лет назад. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу на сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии городе Бразилиа, передает РИА Новости.

Секретарь совбеза обвинили европейские страны в невнимании к вкладу России в освобождение от немецких захватчиков. «Бряцание оружием со стороны НАТО и Евросоюза происходит на фоне попыток переписать историю и героизировать нацистских преступников, подвергнув сомнению подвиг солдат антигитлеровской коалиции и вклад Советского Союза в победу над нацизмом», — заявил Шойгу.

Ранее Шойгу заявил, что мир стоит на пороге нового этапа гонки вооружений после появления гиперзвукового оружия. По его словам, гонка вооружений никогда не прекращалась, а лишь перерастала в новое качество с каждым следующим ее этапом. В числе таковых Шойгу выделил появление обычных вооружений, затем ядерного оружия и средств его доставки и, наконец, возникновение ракетных войск стратегического назначения.

Шойгу также высказался о возможности применения Россией ядерного оружия. По его словам, Москва оставляет за собой право применить его в случае агрессии стран Запада.