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19:41, 30 апреля 2025Мир

Шойгу рассказал о ходе переговоров с США

Секретарь Совбеза Шойгу: США и Россия наметили пути урегулирования по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Российская сторона и администрация президента США Дональда Трампа в ходе переговоров наметили пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказал секретарь Совбеза страны Сергей Шойгу, его цитирует РИА Новости.

«В ходе контактов российской стороны с президентом США Дональдом Трампом и представителями его администрации были намечены перспективы совместной работы по поиску путей урегулирования украинского кризиса», — указал российский чиновник.

Ранее глава администрации Белого дома Сьюзан Уайлс заявила, что если администрация Трампа не сможет добиться урегулирования на Украине, то лишь потому, что это в принципе невозможно.

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