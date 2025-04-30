Составлен топ-10 лучших санаториев средней полосы России

АТОР: В топ-10 лучших санаториев России вошли здравницы Ярославской области

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили топ-10 лучших санаториев средней полосы страны. Список опубликован на сайте организации.

В рейтинг вошли здравницы «Дон» в Воронежской области, «Красный Холм» и «Золотой колос» в Ярославской области, «Солотча» и «Старица» в Рязанской области, «АМАКС Старая Русса» в Новгородской области, «Им. Станко» и «Оболсуново» в Ивановской области, «Серебряный Плес» в Костромской области и «Молния» в Тульской области.

В АТОР также рассказали, что в отличие от Кавминвод в санатории средней полосы России легче купить путевки. В большинстве из них есть места на май и июнь.

По данным туроператора «Алеан», средняя стоимость путевки с проживанием и лечением составляет от 3,5 до 5,5 тысячи рублей в сутки с человека.

Ранее аналитики «Яндекс Путешествий» выяснили, что оздоровительный отдых пользуется большой популярностью у россиян. Опрос показал, что соотечественники предпочитают отдыхать в санаториях и пансионатах.