Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:56, 30 апреля 2025Моя страна

Спешащего по делам павлина сняли на видео в России

Жители Башкирии сняли на видео бегущего по дороге павлина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Жители Башкирии стали свидетелями неожиданного забега — по улицам поселка 8 Марта Уфимского района пронесся павлин. Необычными кадрами с места произошедшего поделились очевидцы в сообществе «Bash.dtp.official» во «ВКонтакте».

Экзотическая птица с ярким оперением и длинным хвостом привлекла внимание водителей и прохожих, передвигаясь по газону вдоль дороги. На кадрах можно увидеть, как павлин двигается со скоростью почти наравне с автомобилями.

Пользователи с юмором комментировали видеозапись, отмечая, что птица «куда-то бежала по своим павлиньим делам».

Как позже уточнили интернет-пользователи, беглеца удалось поймать и вернуть домой. Павлина, предположительно сбежавшего от местных заводчиков, передали хозяйке.

Ранее краснокнижная египетская цапля прилетела во двор во Владивостоке и попала на видео. Редкий момент запечатлели жители российского города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киргизии арестовали российского политолога и сотрудницу Русского дома. Как это связано с задержанием мигрантов в Москве?

    Туристы нашли золотой клад стоимостью 28 миллионов рублей

    Названы три способа снизить вред шашлыка

    Спешащего по делам павлина сняли на видео в России

    Россиянам назвали улучшающие настроение растения на даче

    В Эстонии запретили шествия и собрания в преддверии 9 Мая

    Мостовой оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

    Трамп понадеялся на заключение сделки с Украиной

    Звезда «Уэнсдэй» показала полуобнаженную грудь для модного журнала

    В США заявили о готовности подписать ресурсную сделку с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости