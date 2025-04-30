Спешащего по делам павлина сняли на видео в России

Жители Башкирии сняли на видео бегущего по дороге павлина

Жители Башкирии стали свидетелями неожиданного забега — по улицам поселка 8 Марта Уфимского района пронесся павлин. Необычными кадрами с места произошедшего поделились очевидцы в сообществе «Bash.dtp.official» во «ВКонтакте».

Экзотическая птица с ярким оперением и длинным хвостом привлекла внимание водителей и прохожих, передвигаясь по газону вдоль дороги. На кадрах можно увидеть, как павлин двигается со скоростью почти наравне с автомобилями.

Пользователи с юмором комментировали видеозапись, отмечая, что птица «куда-то бежала по своим павлиньим делам».

Как позже уточнили интернет-пользователи, беглеца удалось поймать и вернуть домой. Павлина, предположительно сбежавшего от местных заводчиков, передали хозяйке.

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