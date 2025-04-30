Старт купального сезона на черноморских курортах отложили

Синоптик Шувалов: Купальный сезон на Черном море откладывается на июнь

Старт купального сезона на черноморских курортах России отложили на начало июня. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «НСН».

По словам синоптика, это связано с плохой погодой: прохладная температура будет держаться на протяжении всех майских праздников. До 10 мая температура воздуха будет держаться на два-три градуса ниже нормы и только потом воздух начнет прогреваться.

«Это касается и Крыма, и побережья Кавказа. Только самый конец мая и начало июня, и даже это для смельчаков», — заключил Шувалов.

Ранее сообщалось, что цены в некоторых отелях на черноморских курортах России и Абхазии с конца сентября упадут на 50-60 процентов. Так, неделя в крымском трехвездочном отеле «Империал 2011» с завтраками обойдется туристам от 38,2 тысячи рублей на двоих, а в четырехзвездочном «Ялта-Интурист» — от 72 тысяч рублей на двоих.