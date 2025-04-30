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19:38, 30 апреля 2025Интернет и СМИ

Телеведущие поспорили в прямом эфире из-за мусорных баков и разозлили зрителей

Daily Mail: Ведущие Сюзанна Рид и Эд Боллз поспорили из-за мусорных баков
Юлия Герасимова (редактор)

Кадр: ITV / Good Morning Britain

Телеведущие Сюзанна Рид и Эд Боллз поспорили в прямом эфире ток-шоу «Доброе утро, Великобритания» (Good Morning Britain) на ITV из-за мусора и разозлили зрителей. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Во время обсуждения проблемы стихийных свалок и уличных мусорных баков разговор Рид и Боллза превратился в шумную перепалку, во время которой ведущие неоднократно перебивали друг друга.

В то время как Рид выступала за установку персональных мусорных баков у домов жителей, и говорила, что в ее районе именно так и организован вывоз мусора, Боллз утверждал, что не все могут иметь по два бака — один для дома и один для прохожих. Он также пошутил, что никто не станет выбрасывать мусор в чужой бак, так как это было бы неуместно.

Раздраженные зрители в соцсетях отреагировали на спор негативно, назвав его шумом бессмысленной перебранкой: «Что это вообще было?», «Почему они все время говорят друг поверх друга?» и «Какой же это бардак!» — отметили недовольные комментаторы.

Ранее сообщалось, что британская телеведущая Кейт Лоулер пожаловалась на громкую сирену скорой помощи и разозлила зрителей. Зрители шоу в социальных сетях обвинили ее в надменности и неосмотрительности.

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