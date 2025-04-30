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12:26, 30 апреля 2025Экономика

В Дании стали отказываться от Coca-Cola из-за ситуации вокруг Гренландии

FT: У Coca-Cola упали продажи в Дании на фоне притязаний Трампа на Гренландию
Дмитрий Воронин

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Датчане стали отказываться от Coca-Cola из-за планов Дональда Трампа присоединить Гренландию к США, а также ситуации с его тарифной политикой. Об этом со ссылкой на гендиректора ответственной за розлив напитка в Дании пивоваренной корпорации Carlsberg Якоба Орупа-Андерсена пишет Financial Times (FT).

По словам топ-менеджера, продажи Coca-Cola «немного снизились» в Дании на фоне «определенного уровня потребительского бойкота американских брендов». Сам он добавил, что считает эту газировку датской, поскольку товар производится внутри страны, но «уважает решение людей».

FT также уточняет, что на фоне бойкота продажи местного аналога Coca-Cola под названием Jolly Cola взлетели в 13 раз относительно прошлого года.

Гренландия является крупнейшим в мире островом с населением около 57 тысяч человек. В 1814 году при расторжении датско-норвежской унии Гренландия осталась за Данией и до 1953-го являлась ее колонией, после чего была объявлена частью территории Датского королевства. В 2009 году Гренландия получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

Трамп интересовался возможностью присоединения Гренландии к США еще в годы своего первого президентства. После повторного избрания главой государства республиканец стал регулярно обсуждать этот вопрос публично, говоря о геополитической ценности острова для Соединенных Штатов и отрицая, что речь идет о троллинге.

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