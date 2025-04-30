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14:33, 30 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об угрозе войны между Индией и Пакистаном

Депутат Чепа: Россия должна остановить конфликт между Индией и Пакистаном
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Channi Anand / AP

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия должна приложить все усилия, чтобы предотвратить возможную войну между Индией и Пакистаном и посоветовал странам начать переговорный процесс. Об этом он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Нам надо реагировать однозначно: конфликта не должно быть. Конфликт есть, но он не должен перерастать в полноценную войну. Надо максимально приложить все усилия, чтобы избежать этого», — сказал Чепа.

Он выразил мнение, что предотвращать войну нужно сообща вместе с другими странами.

«Надо садиться за стол переговоров. Мы помним 2021 год, когда мы говорили о гарантиях безопасности, когда мы говорили о необходимости выполнения Минских соглашений, когда мы били во все колокола и говорили: господа, смотрите, что дальше может быть», — пояснил депутат.

Он заверил, что МИД России работает в этом направлении, а также выразил уверенность в том, что США и Китай не заинтересованы в этом конфликте и будут занимать активную позицию.

Ранее на границе Индии и Пакистана в районе Джамму начались боестолкновения. На появившихся в сети кадрах работала артиллерия. Напряженность на границе двух стран происходила уже несколько раз. Поводом для конфликта стал террористический акт, произошедший 22 апреля в спорном регионе Джамму и Кашмир . Тогда в регионе произошло вооруженное нападение на туристов и мирных жителей. Ответственность на себя взял «Фронт сопротивления», зашедший на союзную территорию Индии из Пакистана. В результате теракта погибли 26 человек.

28 апреля МИД России призвал обе страны к диалогу по мирному урегулированию конфликта и сдержанности. Тогда замглавы МИД РФ Андрей Руденко провел встречи с послами Пакистана и Индии в Москве Мухаммадом Халидом Джамали и Винаем Кумаром.

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