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06:58, 30 апреля 2025Россия

В российском регионе из-за падения беспилотника начался крупный пожар на складе

Губернатор Авдеев: Причиной пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Беспилотик стал причиной крупного пожара на складе в Муроме во Владимирской области. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в Telegram-канале.

«Беспилотная техника повредила 2 строения: в одном, как ранее говорилось, произошел пожар, он локализован. Второе пострадало незначительно, обошлось без возгораний, там тоже работают специалисты», — отчитался губернатор.

Информация о происшествии будет уточняться, добавил Авдеев. По его словам, над Владимирской областью зафиксирован пролет нескольких беспилотников — их подарили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ),

Пожар на предприятие в Муроме начался рано утром в среду, 30 апреля. Его площадь составила 720 квадратных метров. Никто, предварительно, не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

ЖЗЛ
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