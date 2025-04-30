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15:48, 30 апреля 2025Россия

В РПЦ отреагировали на слова схиигумена об одержимых демонами талантливых детях

Представитель РПЦ Кипшидзе не согласился со словами Гавриила об одержимых детях
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Вахтанг Кипшидзе

Вахтанг Кипшидзе. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отреагировал на слова схиигумена Гавриила, который счел талантливых детей одержимыми демонами. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

«Категорически не согласен со словами схиигумена Гавриила. Все таланты, которые приводят к появлению на свет нравственных произведений культуры и искусства, — от Бога», — сказал он.

По словам представителя РПЦ, дьявол может дать людям только разрушение и разврат, но не творчество и созидание.

Ранее схиигумен Гавриил заявил, что талантливые дети могут быть одержимы демонами. По его словам, ему доводилось сталкиваться с подобными детьми, которых в массовой культуре называют детьми индиго. Он рассказал, что одним из встреченных им одержимых детей была девочка-поэт, показавшая ему тетрадку стихов, которые показались схиигумену слишком хорошими.

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