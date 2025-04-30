В РПЦ отреагировали на слова схиигумена об одержимых демонами талантливых детях

Представитель РПЦ Кипшидзе не согласился со словами Гавриила об одержимых детях

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отреагировал на слова схиигумена Гавриила, который счел талантливых детей одержимыми демонами. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

«Категорически не согласен со словами схиигумена Гавриила. Все таланты, которые приводят к появлению на свет нравственных произведений культуры и искусства, — от Бога», — сказал он.

По словам представителя РПЦ, дьявол может дать людям только разрушение и разврат, но не творчество и созидание.

Ранее схиигумен Гавриил заявил, что талантливые дети могут быть одержимы демонами. По его словам, ему доводилось сталкиваться с подобными детьми, которых в массовой культуре называют детьми индиго. Он рассказал, что одним из встреченных им одержимых детей была девочка-поэт, показавшая ему тетрадку стихов, которые показались схиигумену слишком хорошими.