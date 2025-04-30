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17:26, 30 апреля 2025Путешествия

В Сербии прокомментировали информацию о введении виз для россиян

Посол РФ: Власти Сербии не намерены вводить визы для россиян
Алина Черненко

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Власти Сербии не намерены вводить санкции или другие ограничительные меры, в том числе и визового характера, в отношении России. Такой комментарий дал RTVI посол РФ в республике Александр Боцан-Харченко.

По словам дипломата, отсутствие таких намерений неоднократно подтверждается на высшем уровне. Он добавил, что никаких ужесточений ни по какой линии не ожидается.

Информация о том, что Сербия гармонизирует свою визовую политику с Европейским союзом (ЕС) к концу 2026 года для того, чтобы стать полноправным членом организации, появилась в конце марта. Отмечалось, что визовая политика ЕС также предусматривает введение визового режима с Россией.

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