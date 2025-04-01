Сербия может ввести визовый режим с Россией. Закроет ли это окно в Европу для россиян?

МИД Сербии заявил о гармонизации визового режима с ЕС к 2026 году

Сербия гармонизирует свою визовую политику с Европейским союзом (ЕС) к концу 2026 года для того, чтобы стать полноправным членом организации. Об этом сообщили в МИД страны 30 марта.

Соблюдая визовую политику ЕС, Сербия активно участвует в мерах безопасности по борьбе с нелегальными мигрантами, преступностью и другими видами трансграничной противоправной деятельности МИД Сербии

Визовая политика ЕС также предусматривает введение визового режима с Россией. В 2022 году такое решение приняла соседняя с Сербией Северная Македония.

Почему Белград гармонизирует свою политику с ЕС?

Белград постепенно вводит визовые режимы со многими странами. Например, в марте 2025 года Сербия ввела ограничения на въезд для граждан Монголии. До этого аналогичная мера была введена в отношении резидентов Омана, Катара и Кувейта, отмечает МИД Сербии.

Гармонизация является частью «плана роста для Западных Балкан», разработанного ЕС, который был принят правительством Сербии в октябре 2024 года, отметили в МИД страны.

Сербские почтовые марки, посвященные интеграции в ЕС Фото: Marko Djurica / Reuters

Коснется ли эта реформа России?

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не введет визы для граждан России после принятия документа о гармонизации визовых режимов с ЕС. Президент страны Александр Вучич тогда не делал на этот счет подобных заявлений.

Сейчас Сербия имеет безвизовые правила въезда для граждан России сроком на 30 дней, в то время как страны — члены ЕС пропускают россиян в Шенгенскую зону только по визам.

В заявлении МИД Сербии отсутствует прямое упоминание о будущих мерах в отношении России и других стран, с которыми ЕС имеет визовый режим.

К концу 2026 года Сербия осуществит все необходимые реформы, чтобы выполнить все необходимые условия для полноправного членства в Европейском союзе, что является одним из стратегических приоритетов внешней политики Сербии МИД Сербии

При этом в сербском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Белград намерен «решить все геополитические вопросы, которые могут повлиять на процесс вступления в ЕС».

Инсталляция с названием сербской столицы, Площадь республики, Белград, Сербия. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович в беседе с «Лентой.ру» высказал мнение, что власти в Белграде отложат решение о введении виз в отношении граждан России до конца 2026 года или на более длительный срок.

Белград все-таки намерен действовать крайне осторожно в отношении России, чтобы сохранить дружественные отношения Милан Лазович

Эксперт добавил, что на такой радикальный шаг Белград в ближайшее время не пойдет на фоне политической нестабильности. Если же руководство Сербии примет такое решение, отмечает Лазович, то Москва воспримет это как недружественный шаг. Однако он не исключил, что такие острые моменты могут обсуждаться между представителями двух стран по внутренним каналам.

В России очень хорошо понимают, какое давление оказывается на власти Сербии сейчас, и исходят в первую очередь из этого Милан Лазович

Будет ли удобно россиянам летать в Европу при введении виз Сербией?

В настоящее время Сербия остается единственной страной Европы, которая сохранила прямое авиасообщение с Россией. Рейсы в Белград осуществляются из Москвы, Казани, Сочи и Санкт-Петербурга. При этом из Сербии туристам удобно добираться до соседних европейских стран на автобусах и поездах по демократичным ценам — например, в Черногорию или Албанию, где действует упрощенный визовый режим для путешественников из России.

Однако прямыми рейсами в Белград для поездок по Европе пользуются достаточно редко, поскольку стоимость билета туда-обратно из Москвы превышает 100 тысяч рублей. Еще несколько тысяч нужно потратить, чтобы долететь до других европейских столиц, и тогда потраченные на дорогу средства будут в два раза превышать стоимость авиабилетов на транзитные перелеты через Армению, Грузию или Турцию.

Из-за невыгодности маршрутов через Белград введение Сербией виз вряд ли окажет сильное влияние на поездки россиян в Европу, однако это может привести к сокращению числа путешественников в саму Сербию.