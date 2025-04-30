Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:56, 30 апреля 2025Мир

В США призвали надавить на Украину

Макгрегор: Необходимо надавить на украинцев ради прекращения боевых действий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США необходимо оказать давление на Украину ради завершения боевых действий с Россией. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Единственное, что мы можем сделать, так это надавить на украинцев ради прекращения боевых действий на хороших, нравственных, как мне кажется, основаниях, упомянутых ранее президентом [США Дональдом] Трампом, что их перебьют, если они не остановятся», — сказал экс-советник.

При этом он считает, что руководство Украины, в частности президент Владимир Зеленский, не проявляют должной заинтересованности в спасении своих граждан от конфликта.

Ранее Макгрегор заявлял, что Украина никогда не представляла стратегической важности для США, и участие в конфликте на ее территории не отвечает интересам Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хотелось наступать красиво». Раскрыты число воюющих на стороне России солдат из Северной Кореи и потери среди них

    Россиянам назвали настораживающие в объявлениях о продаже квартир фразы

    Россиянка все новогодние праздники морила голодом и избивала троих детей

    Раскрыты попытки властей США помешать контактам Трампа и Путина

    Девочка-подросток получила ожоги второй степени во время полета из-за стюардессы

    Спасение почти захлебнувшейся девушки из бурной реки попало на видео

    Суд подтвердил запрет на вывоз наличных евро в Россию для одной цели

    В России толпа цыган воровала куличи на кладбище и кидалась на полицейских

    Разведчик рассказал о подробностях наступления российских военных на Горналь

    Стало известно о переговорах «Спартака» со Станковичем по новому контракту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости