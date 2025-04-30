Макгрегор: Необходимо надавить на украинцев ради прекращения боевых действий

США необходимо оказать давление на Украину ради завершения боевых действий с Россией. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Единственное, что мы можем сделать, так это надавить на украинцев ради прекращения боевых действий на хороших, нравственных, как мне кажется, основаниях, упомянутых ранее президентом [США Дональдом] Трампом, что их перебьют, если они не остановятся», — сказал экс-советник.

При этом он считает, что руководство Украины, в частности президент Владимир Зеленский, не проявляют должной заинтересованности в спасении своих граждан от конфликта.

Ранее Макгрегор заявлял, что Украина никогда не представляла стратегической важности для США, и участие в конфликте на ее территории не отвечает интересам Вашингтона.