Военный грузовик загорелся на трассе в Подмосковье и попал на видео

Mash: На трассе М4 в подмосковном Ступине загорелся военный грузовик

В ночь на 30 апреля Подмосковье на съезде с участка трассы М4 «Дон» в районе Ступина загорелся военный грузовик. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно видно объятое пламенем транспортное средство, очертаниями похожее на грузовик. Рядом стоят еще две машины, а также автомобиль пожарных.

По информации издания, возгорание произошло в районе 2:30 ночи. Причина происшествия не уточняется. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Махачкале бронетранспортер переехал автомобиль LADA Priora с водителем внутри. Как стало известно, владельца легковой машины спасти не удалось.

Кроме того, в декабре 2024 года на 158-м километре трассы Воронеж — Луганск военный грузовик столкнулся с автобусом. По словам очевидцев, в обоих транспортных средствах были люди в военной форме, часть из них увезли бригады скорой помощи.