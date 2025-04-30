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10:11, 5 мая 2025МирЭксклюзив

Политолог оценил вероятность ядерных ударов со стороны Индии и Пакистана

Политолог Тарасов усомнился в ядерных ударах со стороны Индии и Пакистана
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Индия и Пакистан, между которыми сейчас нарастает эскалация, являются ядерными державами, отметил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Вероятность применения странами оружия массового поражения он оценил в беседе с «Лентой.ру».

«Это ядерные державы. У них есть ядерные бомбы, 10-15-20 штук с каждой стороны, но я не думаю, что дойдет до ядерного удара. Это будет какая-то приграничная стычка, война, но угроза ядерных ударов будет сохраняться», — высказался эксперт.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил о планах Индии нанести удар по стране в течение 24-36 часов. Такое мнение он выразил в соцсети Х.

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Вооруженные силы (ВС) страны обладают полной оперативной свободой в выборе способа, сроков и целей ответа на теракт в регионе Джамму и Кашмир.

Ранее на границе Индии и Пакистана в районе Джамму начались боестолкновения. На появившихся в сети кадрах работала артиллерия.

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