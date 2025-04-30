Женщина попыталась вломиться в кабину пилотов и обозвала попутчика сукиным сыном

DM: Пассажирка American Airlines попыталась вломиться в кабину пилотов

Пассажирка авиакомпании American Airlines попыталась вломиться в кабину пилотов и устроила хаос в самолете. Инцидент попал на видео, которое публикует британский таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что дебош произошел на борту лайнера, собиравшегося вылетать из Сан-Паулу, Бразилия, в Нью-Йорк, США. На размещенных в сети кадрах бортпроводники валят на пол разъяренную женщину, которая хочет ворваться к пилотам.

По данным издания Aeroin, после этого нарушительница пригрозила членам экипажа ударом между ног. Пока они удерживали пассажирку, она кричала, что хочет узнать причину задержки вылета. Когда дебоширку повели в хвост самолета, она вступила в перепалку с одним из попутчиков и обозвала его сукиным сыном.

В итоге женщину сняли с рейса, и самолет вылетел в США с задержкой почти в 2,5 часа.

Ранее на борту этой же американской авиакомпании пассажир разозлился из-за того, что не получил желаемую еду, и устроил дебош. Сначала он напал на стюардесс, а потом попытался ворваться в кабину пилотов.

