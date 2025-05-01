Армия России поразила объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ

Минобороны России отчиталось о поражении инфраструктуры военных аэродромов ВСУ

Армия России поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, места сосредоточения безэкипажных катеров ВСУ, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 162 районах. Об этом в четверг, 1 мая, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Также отмечается, что среди пораженных объектов цеха производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и склады боеприпасов.

Уточняется, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 1 мая сбито восемь БПЛА в небе над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областей.