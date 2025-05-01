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00:40, 1 мая 2025Интернет и СМИ

Белый дом остался недоволен подходом Уиткоффа к переговорам с Россией

NYP: Администрация Трампа недовольна переговорами Уиткоффа с Россией и Ираном
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kristina Kormilitsyna / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа осталась недовольна подходом спецпосланника Стива Уиткоффа к переговорам с Россией и Ираном. Об этом пишет New York Post (NYP), ссылаясь на собственные источники.

«Стив Уиткофф вызывает у источников в Белом доме разочарование своим подходом к переговорам с двумя главными противниками Америки», — сообщается в статье.

В материале уточняется, что Уиткофф фактически выполняет функцию «личного посла» Трампа при президенте РФ Владимире Путине, в то же время он взял на себя управление повесткой по Ближнему Востоку и участвует во встречах высококо уровня один. Это и вызывает критику у источников газеты.

Также авторы статьи отмечают, что спецпосланник американского лидера пользовался помощью российских переводчиков в ходе поездок в Москву, а это является нарушением «давней дипломатической процедуры». Помимо этого, собеседников издания смутило участие в мирном процессе по Украине сразу двух переговорщиков (вторым выступил спецпосланник по Украине Китт Келлог), поскольку это привело к сложностям «в достижении баланса».

Ранее Келлог заявил, что США готовы частично согласиться на требования России по территориальным уступкам в рамках урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что американская сторона не планирует в ближайшее время выходить из переговоров.

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