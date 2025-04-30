США допустили частичные территориальные уступки в пользу России

Келлог: США готовы частично согласиться на требования России по территориям

Соединенные Штаты готовы частично согласиться на требования России по территориальным уступкам в рамках урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Частично — да. Поскольку то, что вы делаете, — это (ведете) переговоры», — сказал Келлог.

Он отметил, что США не собираются в ближайшее время выходить из переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее газета The Financial Times писала, что высокопоставленные чиновники в США опасаются, будто Украина может попытаться в последний момент изменить условия сделки по минеральным ресурсам. Подобные действия Киева могут «привести к снижению прозрачности и подотчетности», указано в статье.