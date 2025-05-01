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15:20, 1 мая 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли последствия сделки по ресурсам для Украины

Нардеп Гончаренко: Украина теряет экономический суверенитет из-за сделки с США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yulia Svyrydenko / Reuters

Украина частично теряет свой экономический суверенитет из-за сделки с США по ресурсам. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Это сильный сигнал для рынка: США заходят на Украину надолго. Но вместе с этим Украина делегирует часть экономического суверенитета», — написал нардеп.

Гончаренко добавил, что Киев получает доступ к капиталу, новым технологиям и западным стандартам управления, но будет «платить за это уступками». Он также обратил внимание на отсутствие гарантий безопасности для Украины в документе, назвав это «критическим моментом».

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что сделка по ресурсам, заключенная между США и Украиной, хуже той, которую предложили президенту страны Владимиру Зеленскому в феврале.

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